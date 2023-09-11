وبحلول الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 2.58 بالمئة مقابل الدولار إلى 95.2579، ليسجل أعلى مستوى منذ 31 أغسطس، ويبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة عند 98.645 نقطة.

وارتفع الروبل 2.46 بالمئة ليجري تداوله عند 102.611 مقابل اليورو، وارتفع 1.82 بالمئة مقابل اليوان إلى 13.0716.

وقال مكسيم أوريشكين مستشار الاقتصاد بالكرملين، إن أسوأ أيام شهدها الروبل ولت.

وأدى تراجع الروبل لقرب أدنى مستوى في 17 شهرا في أغسطس عندما سجل 101.75 مقابل الدولار، إلى اتخاذ البنك المركزي الروسي لقرار عاجل برفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، إلى 12 بالمئة في 15 أغسطس.