وقفز سهم تسلا بنسبة 6 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح، ليكمل هذا الارتفاع مع انطلاق التداولات إلى 6.3 بالمئة، حيث قام بنك مورغان ستانلي، بترقية التوصية على سهم صانع السيارات الكهربائية، إلى "وزن زائد" من "وزن متساوٍ"، في إشارة إلى النصيحة بالشراء، بسبب النمو المحتمل في قيمتها السوقية بسبب الكمبيوتر العملاق Dojo الخاص بالشركة.

ارتفعت أسهم الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك الفابت ومايكروسوفت وأمازون بنسبة تتراوح بين 0.4 بالمئة و0.8 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.4 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 6 بالمئة تقريبًا الأسبوع الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الصين على استخدام آيفون للمسؤولين الحكوميين.

وتراجعت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، إذ غذت قوة أسعار النفط وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع، المخاوف من استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الحاسمة، بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستظهر بيانات أسعار المستهلك التي ستصدر الأربعاء، ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يسير على الطريق الصحيح نحو ما يسمى بالهبوط الناعم، الذي قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بخفض التضخم دون التأثير بشكل حاد على النمو.

وقال هيو أندرسون، العضو المنتدب في HighTower Advisors: "من المتوقع أن تكون أرقام التضخم ثابتة على الأقل إن لم تكن أعلى، وعلى الأرجح أعلى قليلاً مقارنة بالانخفاض المستمر الذي شهدناه منذ العام الماضي".

وأضاف، "أتوقع زيادة أخرى واحدة على الأقل من الفيدرالي لمعدل الفائدة، لكن هذا في أحسن الأحوال. بالتأكيد لا تخفيضات، ولا أتوقع رؤية تخفيضات لبعض الوقت حتى نشهد انخفاضا كبيرا في التوظيف".

ويرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 93 بالمئة، لقيام الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع سبتمبر، في حين أن احتمالات توقفها مؤقتًا في نوفمبر تبلغ 55.4 بالمئة، وفقًا لـ CME FedWatch.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 127.46 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 34,704.05 نقطة، بحلول الساعة 14:27 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بـ 21.90 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4,479.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 75.31 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 13,837.92 نقطة.