ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.2 بالمئة.

وفي يوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 0.92 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر يونيو، تراجع معدل التضخم 0.25 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75 بالمئة و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 3.25 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23 بالمئة و"التعليم" بنسبة 2.75 بالمئة.

في حين جاءت أبرز تراجعات الأسعار في مجموعة "النقل" بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة "الوقود واالنارة" بنسبة 1.77 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ارتفاعا نسبته 2.45 بالمئة على أساس سنوي.

وفي يوليو الماضي، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.