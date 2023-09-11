وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيها إسترلينيا (نحو 750 مليون دولار) في مصنع "ميني" لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد مئة كيلومتر غرب لندن الذي تنتج فيه قطع سيارات.

وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة "أربعة آلاف وظيفة"، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز "سلسلة توريد السيارات الكهربائية"، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.

وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل "تصويتا بالثقة" في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.

وإعلان "بي ام دبليو" يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه استرليني (7.5 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل"، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة "ستيلانتيس" بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي يوليو، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في بريطانيا.