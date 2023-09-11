ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ومن جهة أخرى، سجل اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي حيث حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.2148 يوان لكل دولار اليوم مقابل 7.2146 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات أسبوع التداول الماضي.

وتسمح القواعد في الصين لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.