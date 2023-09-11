وقال العجمي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، إن وفدا من شركة البترول الوطنية الكويتية قام بزيارة عمل لمشروع مصفاة الدقم بسلطنة عمان، للمشاركة في ترتيبات تشغيل وحدات المصفاة التي تمتلكها مناصفة، شركتا البترول الكويتية العالمية و(أوكيو) عمان.

وتقع مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، وستسهم من خلال موقعها الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة فائقة الجودة بعد تشغيلها الكامل المتوقع نهاية العام الحالي حيث ستصل الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 230 ألف برميل يوميا.

والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد حوالي 65 في المئة من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية المؤسسة لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.

ويتألف المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي التوريد والإنشاء والتشغيل، وتشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومترا تقريبا يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

يذكر أن سلطنة عمان، تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، ففي ديسمبر الماضي، وقعت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" العمانية، وشركة "سابك" السعودية، وشركة البترول الكويتية العالمية اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة.

وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي في منطقة سيح نهيدة.

ويهدف مشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من مصفاة الدقم في شرق سلطنة عمان، وذلك لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية المرتبطة بعدد من المجالات أبرزها مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة والتنقل والبناء والسلع والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف.