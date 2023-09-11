وأعلنت المفوضية أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 0.4- بالمئة.

وكانت توقعات المفوضية السابقة تظهر أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.2 بالمئة في وقت سابق.

كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 بالخفض أيضا، لتظهر البيانات أن اقتصاد ألمانيا سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.1 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.4 بالمئة.

وبنهاية أغسطس الماضي، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي في بلاده، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال روبرت هابيك: "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم، وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.