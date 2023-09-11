وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك الاثنين إن المنشأة الجديدة ستتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 410 آلاف ميغاوات في الساعة سنويا، وهو ما يكفي لتزويد عشرة آلاف أسرة بالطاقة لمدة عام كامل.

وأضاف البيان أن المنظومة ستتضمن حلا لتخزين الطاقة لإتاحتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف.

وأمالا هو مشروع فخم للغاية يمتد على مساحة 4155 كيلومترا مربعا ويضم فنادق ووحدات سكنية ومراسي بحرية وناديا لليخوت.

ويعمل المشروع السياحي بالكامل بالطاقة الشمسية وستكون البصمة الكربونية له عند الصفر من بداية التشغيل.

وشركة البحر الأحمر الدولية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة. وتم إنشاء الشركة في 2021 من خلال دمج شركتي التطوير المملوكتين للحكومة البحر الأحمر للتطوير وأمالا.

ومشاريع مثل أمالا هي جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم على عوائد النفط.