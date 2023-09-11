تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين اليوم مرتفعا بنسبة 2.2 بالمئة مع صعود أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة "كوفيسترو" الألمانية بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك حول خطة استحواذ.