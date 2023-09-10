وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام إنه حتى الآن "لم يتم الاتفاق مع الجانب التركي بشأن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي".

وأوقفت تركيا في مارس تدفقات النفط بعد أن خسرت دعوى تحكيم رفعها العراق. وتعتبر بغداد أن صادرات النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.

وطلب العراق من تركيا استئناف ضخ صادرات النفط في مايو بعد التوصل لاتفاق مع حكومة كردستان فيما يتعلق بمبيعات ومدفوعات النفط، لكن توقيت استئناف خط الأنابيب لضخ النفط لم يتضح بعد.

وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن أعمال صيانة خط الأنابيب الذي يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء تركي أوشكت على الانتهاء.

وقال لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية إن تركيا تهدف إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن.