وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة "بنان" الجديدة، التي ستطورها المجموعة في ضاحية الفرسان شرق الرياض، تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (نحو 10.7 مليار دولار).

مدينة "بنان"، التي تعد أول مشروعات "طلعت مصطفى"، خارج مصر، والتي جرى الإعلان عنها في معرض "سيتي سكيب غلوبال" المقام في الرياض، ستوفر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فيلات وشقق، على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40 بالمئة منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية للإسكان السعودية، في بيان الأحد.

سيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية وناد رياضي ومناطق خدمات عامة.

وقال هشام طلعت مصطفى، في البيان، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة، ومن أبرز مشروعاتها مدينة "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، وكذلك مدينة "نور" التي يجري إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 21 مليون متر مربع.