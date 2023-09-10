وأشار بيان حكومي إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.

جاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم، في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعهدت بريطانيا بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.46 مليار دولار) على التمويل الدولي للمناخ في الفترة من 2021 إلى 2026.

وقال مكتب سوناك في بيان "يمثل تعهد اليوم زيادة 12.7 بالمئة عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023".