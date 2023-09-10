وخلال النصف الأول من العام الماضي بلغت أرباح الشركة العمانية حوالي 2.1 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية للعام بأكمله 3.850 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخها.

وأظهر التقرير النصف سنوي للشركة، الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، أن قيمة أصول الشركة بلغت 31.2 مليار دولار.

وتعتبر "أوكيو"، التي تأسست عام 1996، شركة طاقة متكاملة تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وعمليات الإنتاج والمصافي وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات الكبيرة، وهي تشكل جزءاً أساسيا من أصول جهاز الاستثمار العماني.

وأشار التقرير النصف سنوي إلى أن إجمالي إنتاج "أوكيو" من النفط من الأصول المشغلة من قِبلها ومن قِبل الشراكات الاستثمارية بلغ حوالي 222 ألف برميل يوميا، بزيادة 7 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

كما أوضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعب في اليوم؛ منها 18 مليون قدم مكعب من الغاز من الأصول المشغلة من "أوكيو"، في حين بلغ إنتاج الأصول المشغلة من شراكات أجنبية مع "أوكيو" نحو 454 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد.

وقبل أيام أعلنت "أوكيو" عن عزمها طرح 49 من أسهم شركتها التابعة "أوكيو لشبكات الغاز"، ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب حوالي 800 مليون دولار، ما سيجعله الأكبر في تاريخ سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم "أوكيو لشبكات الغاز" في أكتوبر المقبل.

سيكون هذا الطرح هو الثاني ضمن برنامج الخصخصة في سلطنة عمان الذي يهدف إلى إنعاش خزائن الدولة وتوسيع بورصة مسقط، وهو ما يأتي أيضا لمواكبة عمليات الإدراج المتسارعة في السعودية والإمارات التي جمعت مليارات الدولارات على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وفي مارس الماضي، طرحت "أوكيو" وحدتها للتنقيب عن النفط "أبراج لخدمات الطاقة" وجمعت 244 مليون دولار في الاكتتاب الذي شكل أكبر إدراج في سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات.