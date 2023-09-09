وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.65 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 87.51 دولار.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر، بحسب رويترز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو اثنين بالمئة بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو سبعة بالمئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة "يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف أوبك+ سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء".

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.