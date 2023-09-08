وتأتي محادثات الزعيمين غداة اختتام سلسلة من القمم في العاصمة الإندونيسية برعاية رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأعلن رئيس الوزراء الصيني أن بكين ستعزز التعاون والثقة الاستراتيجية المتبادلة مع جاكرتا، مع زيادة واردات البضائع بكميات كبيرة، والمنتجات الزراعية والسمكية، وفقاً لشينخوا.

وستعمل بكين مع جاكرتا في الكثير من المشاريع المشتركة الكبرى التي تنضوي في مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية.

كذلك أكد لي تشيانغ أن بكين مستعدة للعمل مع إندونيسيا في التحضير لبدء تشغيل قطار فائق السرعة هذا العام بتمويل من الصين بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ في إقليم جاوا الغربي في إندونيسيا.

وقام رئيس الوزراء الصيني الذي شارك في قمة لشرق آسيا، الخميس، برحلة الأربعاء في هذا القطار الفائق السرعة الذي ما زال في مرحلة الاختبار ويتوقع أن يبدأ تشغيله في أكتوبر بعدما شهد تأخراً.

وخلال قمة آسيان+3 الأربعاء التي شاركت فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، دعا الرئيس ويدودو بكين إلى زيادة تعاونها لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في إندونيسيا، وفقًا لوكالة أنتارا الإندونيسية.

وفي حين تعد الصين أحد أكبر المستثمرين في إندونيسيا، ضخت الشركات الصينية في البلاد 8.2 مليارات دولار هناك العام الماضي، أي أكثر من ضعف الأرقام المسجلة في العام 2021 (3.1 مليار دولار)، وفقا لبيانات إندونيسية رسمية.

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس ويدودو ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقات في تشنغدو بشأن الصناعة والزراعة وصيد الأسماك والتجارة الإلكترونية والعلوم والابتكار.