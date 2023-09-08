كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 5.1 بالمئة في أغسطس.

وبلغ التضخم 0.28 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، فيما كان الاستطلاع قد خلص إلى أنه سيبلغ حوالي 0.3 بالمئة.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12 في المئة من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع.

وتراجعت العملة الروسية بشكل كبير مطلع اغسطس لتحطم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، قبل أن يعاود الصعود بدعم من رفع الفائدة وضخ المركزي الروسي كميات أكبر من العملات الأجنبية.