وجاء في البيانات أن فارق السعر بين الأورال وبرنت تقلص في الآونة الأخيرة إلى 17 دولارا للبرميل من 34.85 دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، أي بعد شهرين تقريبا من بدء موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وارتفاع أسعار النفط وهو أحد المصادر الرئيسية لعائدات روسيا قد يعزز ميزانية موسكو التي عانت من عجز بلغ 24.12 مليار دولار أي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى أغسطس.

وقالت وزارة المالية الروسية إن مزيج خام الأورال جرى تداوله بسعر 74 دولارا للبرميل في المتوسط ​​في أغسطس، مرتفعا من 64.37 دولار للبرميل في يوليو ليرتفع أكثر فوق الحد الأقصى الذي فرضته القوى الغربية والبالغ 60 دولارا.

وتضع تقديرات الميزانية الروسية سعر التعادل المالي للنفط عند 70.1 دولار للبرميل في العام الجاري.