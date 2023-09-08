وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 بالمئة بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.

وبينما اتسمت التداولات الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7 بالمئة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9 بالمئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.