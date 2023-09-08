وكانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 بالمئة ليدفع المؤشر نيكي للتراجع وخسارة 85 نقطة.

كما هبط سهم شركة سايبر إجينت لألعاب الهاتف المحمول والإعلانات 6.83 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية للمؤشر نيكي.

وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 1.16 بالمئة إلى 32606.84 نقطة عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 بالمئة أمس الخميس عندما أنهى أيضا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة.

وانخفض المؤشر 0.32 بالمئة على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة اليوم الجمعة وانخفض أيضا لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عاما في وقت مبكر من جلسة أمس الخميس.

ومع ذلك، تمكن المؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، وعددها 225، انخفض 200 سهم، وارتفع 24، واستقر سهم واحد.

ومن بين المجموعات الصناعية على المؤشر نيكي، لم ترتفع إلا أسهم قطاع المرافق.

وأدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الجديدة إلى زيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في تشديد السياسة النقدية.