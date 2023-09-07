وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1918.68 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال أسبوع، الأربعاء، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية 0.1 بالمئة إلى 1942.50 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب رغم صعود الدولار، غير أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات دون ذروة أسبوعين التي تم تسجيلها في الجلسة السابقة قدم بعض الدعم للسبائك.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يعتقد المتداولون بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأميركي سيبقي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات الأميركية اليوم.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي الأميركي، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا "متواضعا" خلال الأسابيع الماضية وسط تباطؤ نمو الوظائف والتضخم في معظم أنحاء البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت كل من الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 22.95 دولار للأوقية والبلاتين 0.3 بالمئة إلى 905.75 دولار والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1214.11 دولار.