وذكرت الهيئة في بيان لها، أن التكدس "يرجع إلى بطء إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة، وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية، إذ تعمل الأخيرة 24 ساعة يوميا، مقابل 5 ساعات عمل لدى الجانب السوداني".

وأشارت الهيئة إلى أن " الموانئ المصرية تتوفر فيها أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة، والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج قبل انتقالها إلى الجانب السوداني.

وأضاف البيان: "بناء على التنسيق بين وزارة النقل (المصرية)، ومحافظة أسوان (جنوب)، تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان".

وتشمل تلك المناطق، بحسب البيان، على "خدمات إعاشة متنوعة (كافيتريات، ومناطق رعاية صحية، ودورات مياه، وغيرها من الخدمات).

ومنذ شهور، تعاني المعابر الحدودية بين البلدين، أزمة تكدس للشاحنات الداخلة إلى السودان، انتقل صداها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لحلها.