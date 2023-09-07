تأتي هذه الخطوة في إطار مسعى جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وطوكيو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمنطقة الخليج في يوليو.

وقال البوسعيدي "أعلنا مؤخرا أيضا أو اليوم عن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لتحديد التجارة بين اليابان ومجلس التعاون. هذا لا شك، إن تحقق في المستقبل القريب، سيكون له آثار إيجابية اقتصادية مباشرة على الجانبين".

وتم تعليق المحادثات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي واليابان في عام 2009.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في يوليو إنه لم يتم تحديد عام بعينه لاستكمال المفاوضات.