وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، من قراءة معدلة عند 229 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفا في الأسبوع الأخير.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية بمقدار 8500 طلب ليصل إلى 229.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 237.5 ألف طلب إلى 237.75 ألف طلب.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة.

وقالت موديز في تقرير لها "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمئة في عام 2023 من 1.1 بالمئة في توقعاتنا لشهر مايو".

وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند واحد بالمئة، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد.

وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".