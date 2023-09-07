قالت أوراسكوم كونستراكشون، في بيان للبورصة المصرية، الخميس، إن المشروع الجديد سيسهم في توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة في الإسكندرية.

وستقوم شركة "تاليس" بتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات وبوابات التذاكر، بحسب البيان.

وذكر البيان أن المشروع سيتم تمويله من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويمتد مشروع المترو لمسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير الشمالية الشرقية، والذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية، بحسب البيان.