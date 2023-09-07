وانخفض الإنتاج 0.8 بالمئة في يوليو، مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.5 بالمئة.

وكشفت البيانات أنه على أساس فصلي، وهو أقل تقلبا من الشهري، انخفض الناتج الصناعي 1.9 بالمئة بين مايو ويوليو عن الربع السابق.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عاما صعبا حتى الآن بسبب انخفاض الطلبيات وتعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وانخفض مؤشر إتش.سي.أو.بي النهائي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي في يوليو.

ووفقا للبيانات، انكمش الناتج الصناعي (الصناعات التحويلية باستثناء الطاقة والبناء) 1.8 بالمئة في يوليو مقارنة بيونيو، بينما تراجع إنتاج السلع الرأسمالية 2.9 بالمئة وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية واحدا بالمئة.