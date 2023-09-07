وتؤكد هذه الاتفاقية على الحضور العالمي المتنامي لشركة "أدنوك للغاز"، لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا.

ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية، مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، حيث تواصل "أدنوك للغاز" التزامها بضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أكد أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أن الاتفاقية ستعزز من حضور أدنوك للغاز في واحدة من أسرع أسواق الغاز نمواً في العالم، مضيفا أن "الصين تواصل تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات "أدنوك للغاز"، وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ دورنا كمورّد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى".

ويمثل الغاز الطبيعي المسال مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية، حيث يتيح تعدد استخداماته الاستفادة منه في مجموعة واسعة من الصناعات بما يعزز النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، قال وو جونلي ، رئيس مجلس إدراة بتروتشاينا "بي سي آي": "تعد الطاقة مجالاً مهماً للتعاون بين الصين ودولة الإمارات. وتعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون بين الشركتين، وتؤكد مجدداً التزام شركتنا تجاه شركة أدنوك للغاز كشريك عالمي".

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية مع شركة "بي سي آي" بعد إعلان "أدنوك للغاز" عن إبرام عدة اتفاقيات أخرى لبيع الغاز الطبيعي المسال مع شركات مختلفة حول العالم، بما في ذلك، الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركة "اليابان لاستكشاف البترول المحدودة" (جابيكس)، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL ) مما يؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن "أدنوك للغاز" ستواصل الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.