ويأتي هذا القرار قبيل انطلاق دور المجموعات من الموسم الجديد لمسابقات دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" و"كونفرنس ليغ" والذي سيكون الأخير بالصيغة الحالية.

وستنتقل المسابقات القارية الثلاث من 2024 حتى 2027 إلى نظام البطولة المصغرة ليحل بدلاً من دور المجموعات القائم حالياً، ما سيزيد حجم العائدات المالية، لاسيما من حقوق النقل التلفزيوني، وذلك في خضم الجدل القائم حول العدالة الرياضية في كرة القدم الأوروبية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة المبرمة الأربعاء بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية والتي تمتد حتى 2030، ستتقاسم الفرق غير المؤهلة لمسابقات الأندية الأوروبية 7 بالمئة من العائدات المالية خلال هذه الفترة، ما يعادل 440 مليون يورو لكل موسم أو 1.32 مليار يورو على مدار الفترة بأكملها، مقارنة بـ4 بالمئة حالياً وفق ما أفاد "ويفا" في بيان.

ولا تتغير الحصة الممنوحة للأندية التي ينتهي مشوارها في التصفيات حيث تبقى بنسبة 3 بالمئة، فيما ستزداد مخصصات الأندية المشاركة في المسابقات الثلاث "مع تركيز أكبر على المشاركة" (من 25 بالمئة حالياً الى 27.5 بالمئة)، و"الأداء"، أي النتائج (من 30 بالمئة حالياً الى 37.5 بالمئة).

لكن عائدات خصوصيتي النظام الأوروبي الحالي، المتعلقة بحصة النقل التلفزيوني في البلد المنتمي اليه النادي و"المعدل" الذي يعكس الأداء التاريخي لكل فريق، ستتراجع من 45 الى 35 بالمئة اعتباراً من الموسم المقبل، وفق ما قال "ويفا" الذي وعد بالكشف عن "تفاصيل النظام الجديد لاحقاً".

الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية والذي يحدد إطار الإدارة المشتركة للمسابقات في كل دورة زمنية، يأتي في خضم نقاش حول سيطرة حفنة من الأندية على الموارد المالية والألقاب، وذلك على حساب عدد كبير من الأندية الأخرى في القارة العجوز.

ووعد "ويفا" العام الماضي بجعل "العدالة الرياضية" أحد مشاريعه الرئيسية.