وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من اليوم.

وفي دليل آخر على تباطؤ النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو، متراجعة بعد مكاسب حادة في قطاع الطيران في الشهر السابق.

وكانت أسهم البنوك الأوروبية من بين الأكثر تضررا، حيث تراجعت 1.5 بالمئة، لتلامس أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

وقاد المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية المثقل بأسهم البنوك الخسائر بين البورصات الأوروبية متراجعا 1.5 بالمئة.

وحذر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي المستثمرين الذين يراهنون بأغلبية ساحقة ضد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، من أن القرار ما زال غير مؤكد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة في وقت لاحق من هذا الشهر.