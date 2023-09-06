وتعكس هذه الخطوة التزام جهاز الاستثمار العُماني بتنويع محفظته الاستثمارية الدولية وتحقيق الاستفادة المثلى لسلطنة عُمان من حيث العائد على الاستثمار والاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجيات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

ويأتي الاستثمار الجديد للجهاز ضمن سلسلة استثمارات أخرى قام بها خلال الفترة الماضية في مجال تحوّل الطاقة، والتي تشمل الاستثمارات في شركة "أسيند إليمنتس" المتخصّصة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وشركة "جروب 14" المتخصّصة في تصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة لتحلّ محلّ مواد الجرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون.

من جانبه، شدد إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني على أن الجهاز يواصل إسهاماته في هذه التكنولوجيا التي تتوافق مع استراتيجيته للتركيز على الطاقة المستدامة والاستراتيجيات والتوجهات الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، موضحًا أن الجهاز يهدف من خلال هذا الاستثمار إلى القيام بدور رئيس لضمان نمو سوق السيارات الكهربائية واستدامته.

في سياق متصل، قال مجيب إعجاز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أور نِكست إينرجي": إن هذه الاستثمارات ستسهم في تسريع وتيرة تقدّم الشركة نحو مستقبل مستدام، ويسمح لها بتوسيع نطاق منتجات النقل والشبكات الخاصة بها إلى الأسواق العالمية.

يُذكر أن شركة البطاريات "أور نِكست إينرجي" تأسّست في عام 2020، بهدف دفع الجهود الدولية للحياد الصفري من خلال مضاعفة نطاق السيارات الكهربائية واستخدام مواد أكثر أمانًا ووفرة وإنشاء سلسلة توريد محلية.