وقال البنك في بيان، إن إصدار السندات الخضراء يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية المناخية للبنك وتعكس التزامه بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن عائدات الإصدار ستؤول لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة بما يتماشى مع إطار عمل البنك للسندات الخضراء.

يؤكد هذا الإصدار التزام البنك بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع قرب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.

ويأتي إصدار هذه السندات عقب التواصل مع المستثمرين المستهدفين خلال جولة ترويجية عالمية، وتم تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.5 بالمئة.

وتم تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ومبادراته المتميزة للاستدامة.

ويستند إصدار السندات الخضراء هذه إلى نجاح إصدار سابق بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر من عام 2022. وتؤكد عودة البنك إلى سوق السندات الخضراء التزامه الراسخ بالتمويل المسؤول وإطلاق المبادرات المستدامة التي تدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير الناجح للسندات الخضراء بفضل تصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيف A وA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف A+و F1مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.

كما حصل البنك على تصنيف "AA" من مؤشر "أم أس سي آي" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.