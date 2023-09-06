ونقلت الصحيفة عن وثائق اطلعت عليها أن سبيس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعوما ببعض أسهمه فيها في أكتوبر، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في نوفمبر، وإنه لم يتسن تحديد سبب القرض.

ولم ترد سبيس إكس ولا منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد على طلب رويترز للتعليق.

وكان إيلون ماسك أبرم في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.