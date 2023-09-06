ارتفع مقياس Bloomberg الذي يتتبع شركات العقارات الصينية بما يصل إلى 7.8 بالمئة ليتداول عند أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع. وارتفعت أسهم شركة Sunac China بما يصل إلى 65 بالمئة، في حين قفزت أسهم مجموعة إيفرغراند الصينية بما يصل إلى 36 بالمئة.

"يجب على الصين إسقاط القيود المفروضة على شراء المنازل في مناطق أخرى غير مدن الدرجة الأولى ذات الأسواق الأكثر سخونة"، بحسب ما نقلت صحيفة سيكيوريتيز تايمز في تعليق على صفحتها الأولى الأربعاء.

وأضافت "من الملح الاستمرار في زيادة دعم السياسات في جانب مبيعات العقارات من أجل تعزيز الطلب الذي قمعته سياسات الإسكان الصارمة السابقة".

من جانبه، قال شين ياو نج، مدير الاستثمار في الأسهم الآسيوية في شركة أبردن: "إن بعض صناديق التحوط تتكهن بمزيد من التحفيز"، مضيفا أن المطورين المتعثرين هم بالتأكيد اختيار المضاربين للمراهنة على التحفيز.

أنتجت أزمة الإسكان في الصين موجة قياسية من التخلف عن السداد، مع تراجع مبيعات المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

وطرحت السلطات الصينية مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعة، بما في ذلك التحرك الأسبوع الماضي لخفض عتبات الدفعة الأولى في بعض المدن الكبرى. وقد بدأت الخطوات الأخيرة في الظهور، مع ارتفاع مبيعات المنازل في بكين وشانغهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخففت مدينتا بكين وشنغهاي في الصين قواعد الرهن العقاري بهدف دعم سوق العقارات المضطرب الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد وذلك بعد يومين فقط من إعلان مدينتي قوانغتشو وشنتشن عن تعديلات مماثلة.

وأعلنت السلطات العقارية والمالية في بكين وشنغهاي عن قواعد جديدة ستسمح لمشتري المنازل بالتمتع بمعاملة تفضيلية لشراء المنزل الأول بغض النظر عن سجلهم الائتماني السابق.

لم تتغير السندات الدولارية الصينية ذات العائد المرتفع - والتي أصدر معظمها المطورون - إلى حد كبير مع القليل من السيولة صباح الأربعاء، وفقًا لتجار الائتمان، على عكس الارتفاع في أسهم المطورين.

ولا يزال تداول سندات كانتري غاردن بالدولار عند مستويات متعثرة للغاية تتراوح بين 9 و14 سنتًا للدولار على الرغم من الانتعاش الأخير، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون على أهبة الاستعداد بشأن خطر التخلف عن السداد في نهاية المطاف.

وقال ويلر تشين، كبير المحللين في شركة فورسيث بار آسيا المحدودة: "إن بيانات المبيعات عالية التكرار في الأسبوعين المقبلين تعد حاسمة بالنسبة لحكم المستثمرين بشأن ما إذا كانت السياسة التحفيزية الصينية مفيدة بما فيه الكفاية".