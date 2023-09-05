وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا "لمدة ثلاثة أشهر إضافية"، حتى نهاية 2023.

بدورها، أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وقال نيل ويلسون، المحلل لدى شركة فينالتو، "لقد تم الإعلان عن الأمر في الأسبوع الماضي، لكن النفط الخام يخضع لمضاربات كثيفة بعد الإعلان" رسميًا عن ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، أكد نوفاك أن روسيا توصلت لاتفاق مع أوبك+ بشأن خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، وسيتم الإعلان عن معايير جديدة الأسبوع المقبل.

وقال نيل ويلسون إن إعلان السعودية يثبت أن السعوديين "في الوقت الحالي مرتاحون تمامًا لهذه التخفيضات الطوعية في الإنتاج ويريدون أن يعرف السوق ذلك".

وكانت السعودية قد أعلنت خفض إنتاجها الطوعي في يونيو على هامش اجتماع أوبك+، على أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو، قبل أن يتم تجديده عدة مرات.

وحذت روسيا حذوها، وخفضت أيضًا جزءًا من صادراتها.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار، بما يعادل 2.09 بالمئة، إلى 90.86 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر من 2022.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.16 دولار، أو 2.55 بالمئة، إلى 87.73 دولار للبرميل.