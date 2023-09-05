وقال، "آمل أن تتمكن الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، وأكبر مصدّرين للانبعاثات في العالم، من التقارب".

واوضح كيري أنه، بالنظر إلى العلاقات بين البلدين، "نحن نبحث عن مجالات قد يكون من المناسب التعاون فيها، لأن هناك سببًا للتعاون بطريقة تمكننا من التأثير على الأمور معاً".

واضاف "أملنا أن يتم الاعتراف بالمناخ على حقيقته"، مشيراً إلى أنه ليس قضية "ثنائية، ولا مجرد خلاف بين الولايات المتحدة والصين كما هو الحال في مواضيع أخرى"، مؤكداً أن احترار المناخ يشكل "تهديداً عالمياً للكوكب".

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش القمة الافريقية حول المناخ في نيروبي، "آمل فعلا ان تضع الولايات المتحدة والصين، اكبر مصدرين لانبعاثات (غازات الدفيئة)، توتراتهما الجيوسياسية والاقتصادية جانبا خلال (قمة) كوب 28 المقبلة".