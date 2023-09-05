وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني (S&P Global/CIPS) إلى 49.5 في أغسطس، من 51.5 في يوليو - وهو أدنى مستوى له في 7 أشهر، ولكنه أعلى من التقدير الأولي السابق الذي أظهر أنه يطابق أدنى مستوى له في يناير في عامين عند 48.7.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع - الذي يتضمن أيضاً مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الضعيف للغاية الصادر يوم الجمعة - إلى 48.6 من 50.8، وهو أدنى مستوى منذ يناير مجدداً، لكنه تراجع من تقدير 47.9 لشهر أغسطس، الذي كان أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وكانت قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا جميعها أقل من نقطة التعادل.

وقال مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال، تيم مور، الثلاثاء: "رأى مقدمو الخدمات مسارًا عكسيًا لإنفاق العملاء خلال شهر أغسطس، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع ثقة الأعمال، والتمويل الأسري الممتد إلى تقليص فرص المبيعات".

وانخفضت الأعمال المتراكمة بأكثر من غيرها في أكثر من 3 سنوات، حيث جاء عدد أقل من الطلبات، واستجابت الشركات من خلال تعيين موظفين بأبطأ معدل في 5 أشهر.

وعندما نُشر التقدير الأولي في 23 أغسطس، قالت ستاندرد آند بورز غلوبال إنها تشير إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة للاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. ولا تزال القراءات الأخيرة أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بنك باركليز عن تباطؤ في نمو الإنفاق الاستهلاكي بأغسطس، الذي قال إنه يرجع جزئياً إلى طقس الصيف الرطب بشكل غير عادي بالإضافة إلى ضغط تكلفة المعيشة الأوسع.

وقال مور: البيانات الرئيسية التي تجب مراقبتها في الأشهر المقبلة ستكون إلى أي مدى تترجم اتجاهات التوظيف الأضعف والطلب الأضعف إلى انخفاض التضخم المحلي.

وقد بلغ التضخم في بريطانيا 6.8 بالمئة في يوليو - انخفاضاً عن ذروته البالغة 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022، لكنه لا يزال أعلى من أي اقتصاد رئيسي آخر.

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة، وهي الزيادة الـ15 على التوالي، قبل أن يبلغ ذروته عند 5.75 بالمئة هذا العام.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن شركات الخدمات رفعت الأسعار في أغسطس بوتيرة سريعة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها كانت مع ذلك الأبطأ في عامين، حيث ارتفعت تكاليفها عند أدنى معدل مشترك منذ مايو 2021.

وكانت الأجور وفواتير الطاقة هي المصادر الأكثر شيوعاً لزيادة التكاليف، لكن بعض الشركات لاحظت أيضاً انخفاض تكاليف المواد الخام.

وكانت الأجور وفواتير الطاقة المصادر الأكثر شيوعاً لزيادة التكلفة، لكن بعض الشركات لاحظت أيضاً انخفاض تكاليف المواد الخام.