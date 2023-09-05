ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم، الاثنين، خلال منتدى استثماري بين إيطاليا والسعودية في ميلانو.

وقالت المجموعة الإيطالية في بيان إنه بموجب مذكرة التفاهم، تعتزم أكوا الاستفادة من خبرة دي نورا في تقنيات الأقطاب الكهربائية، لتسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز تقنيات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.

ونقل البيان عن لوكا بونيربا، المسؤول التنفيذي في دي نورا، إن الشراكة ستساعد على "تقليل بصمة ثاني أكسيد الكربون، وإتاحة وصول سهل وتنافسي من حيث التكلفة للمياه النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الواسعة للمملكة الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وفقا لرؤية 2030.

ويوفر مشروع مشترك بين دي نورا، وتيسن كروب، يحمل اسم تيسن كروب نوسيرا، تقنية التحليل الكهربائي للمياه القلوية لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، والذي يجري إنشاؤه في منطقة نيوم الاقتصادية الضخمة في شمال غرب السعودية.