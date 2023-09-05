وقالت سيتارامن، "طرحت رئاسة الهند (لمجموعة العشرين) على الطاولة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة".

يذكر أن الهند استكملت استعداداتها لاستضافة قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي تضم أكبر اقتصادات العالم، وستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري، في ظل مساعيها لإنجاح القمة وجعلها "حدثاً تاريخيا".

وتنعقد قمة العشرين هذا العام تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، بما يعكس مستهدفات الهند من رئاستها للقمة، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كل أشكال الحياة على كوكب الأرض.

وأشارت الهند إلى أولوياتها من رئاستها للقمة عبر التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة، حيث تسعى لتحقيق تقدم جريء في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى حشد التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتصبح أكثر شمولاً.