ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش ليواصل تسجيل خسائر للجلسة الخامسة.

وكانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السلع الفاخرة ومواد البناء من بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط الخدمات في الصين نما في أغسطس بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر.

في غضون ذلك، أكدت القراءة النهائية لنشاط الأعمال في منطقة اليورو، حدوث انكماش في أغسطس بأسرع وتيرة في 3 سنوات.

وتراجع سهم شركة روش للأدوية 1.1 بالمئة بعدما خفضت شركة بيرينبرج للوساطة المالية التوصية لسهم الشركة السويسرية من "شراء" إلى "انتظار"، قائلة إنها لا ترى ما يكفي من المحفزات لدعم السهم.

وهبط سهم بنك كريدي أجريكول 3.0 بالمئة بعدما خفض غولدمان ساكس توصيته لسهم البنك الفرنسي إلى "بيع"، بينما هوى سهم كومرتس بنك 3.3 بالمئة بعد أن خفض باركليز تصنيفه لسهم البنك الألماني إلى عدم الاحتفاظ وعدم الشراء.