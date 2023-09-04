وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، " مع الاعتراف بأن 80 بالمئة من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء يقيمون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فمن الواضح أن البنية التحتية الحالية للطاقة لا يمكنها تلبية احتياجات القارة بشكل كاف"، وأضاف " إن إنشاء نظام طاقة أكثر إنصافا، نظام يستفيد من مزيج متنوع من الموارد المتجددة الوفيرة في إفريقيا يعتمد على شبكة طاقة أكثر ترابطا ومرونة وموثوقية في المنطقة، وتشكل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف".

من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية لوكالة "أودا-نيباد"، ناردوس توماس، على نتائج الخطة الرئيسية لأنظمة الطاقة القارية "CMP"، المصممة لتوفير خارطة طريق إستراتيجية لربط مجمعات الطاقة الخمسة في أفريقيا، مؤكدة على الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير فورية واستباقية في قطاع الكهرباء في إفريقيا.

وقالت، "إن مسار العمل الحالي المعتاد يؤثر بشكل كبير عن تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2040، مما يستلزم زيادة كبيرة في الاستثمارات لرفع القدرة المركبة للقارة من 266 جيجاوات إلى نحو 1,218 جيجاوات".

وأضافت "لتحقيق هذا الهدف الطموح، سيكون من الضروري تخصيص ما يقدر بنحو 1.29 تريليون دولار أميركي من الاستثمارات التراكمية، ومن المحتمل أن تتوج بإنشاء سوق كهرباء قاري قوي بقيمة 136 مليار دولار أميركي بحلول عام 2040، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة وإستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف التحويلية".

وأكدت رئيسة "أودا-نيباد"، أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للنقل عبر الحدود وتعميق تجارة الكهرباء ستسمح للبلدان الأفريقية بتسريع توسعها في مجال الطاقة وانتقالها من خلال الحصول على الكهرباء من مجموعة واسعة من موارد الطاقة التنافسية والنظيفة، ومن خلال الرسو على مجمعات الطاقة الخمسة في القارة لإنشاء سوق الكهرباء الموحدة في إفريقيا.

ومنذ عام 2021، دعمت "آيرينا" بالتعاون مع منظمات أخرى، الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا وأصحاب المصلحة الأفارقة في "CMP" من خلال سلسلة من أنشطة بناء القدرات المتعلقة بتخطيط الطاقة في المنطقة، وتهدف "CMP" إلى إنشاء عملية تخطيط طويلة الأجل على نطاق القارة لتوليد الطاقة ونقلها تشمل جميع مجمعات الطاقة الإفريقية الخمسة، وتحدد أفضل السبل للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة في جميع أنحاء القارة، ودعم إستراتيجيات الطاقة الوطنية التي تعتبر الترابط عبر الحدود مكونا حيويا.

وستركز المرحلة التالية من "CMP" على تعزيز عمليات التخطيط وتسريع إعداد مجموعة من المشاريع ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهذا يوفر فرصة للبلدان الإفريقية لمواءمة عمليات تخطيط الطاقة الخاصة بها مع رؤية شاملة لإفريقيا وتسريع تحقيق جدول أعمال 2063.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل "آيرينا" و"أودا -نيباد" على تعزيز قدرات البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية من خلال خدمات بناء القدرات القائمة على المعرفة، ودعم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA PAP II" وتسهيل وصول مطوري المشاريع إلى منصة الاستثمار المناخي ومنصة تمويل مسرعات تحول الطاقة "ETAF " التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.