وراهن متعاملون الجمعة، على أن البنك المركزي الأميركي انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة، بعد أن أشارت قفزة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة ونمو الأجور بشكل معتدل إلى حدوث انفراج في أوضاع سوق العمل.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الراهن إلى وجود فرصة بنسبة 93 بالمئة، لبقاء الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بلا تغيير هذا الشهر واحتمال نسبته 67 بالمئة لانتهاء دورة التشديد النقدي بالكامل.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومن المزمع أن يلقي سبعة مسؤولين على الأقل من البنك المركزي الأميركي خطابات هذا الأسبوع.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:12 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.10 بالمئة إلى 1,938.37 دولار للأونصة، بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال شهر عند 1952.79 دولار الجمعة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.14 بالمئة إلى 1,964.25 دولار. ومعظم الأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.79 بالمئة إلى 23.99 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.20 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1224.91 دولار للأونصة.