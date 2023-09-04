وأضاف بوتين أن روسيا أمدت تركيا بأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام، وأن روسيا تعمل على نقل الغاز لدول أخرى عبر تركيا.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الذي انسحبت منه روسيا، قال بوتين إن الغرب يرفض رفع العقوبات عن الأغذية والأسمدة الروسية، وإن روسيا مستعدة لاحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الاسود "ما أن يتم" رفع القيود عن صادراتها.

وأضاف، "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده بصدد إبرام اتفاق لتزويد إفريقيا بالغذاء مجانا والإمدادات ستبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة، وأن المقترح الروسي لإرسال مليون طن من الحبوب للدول الأفريقية عبر تركيا بدعم مالي من قطر، لا يعد بديلا لاتفاق حبوب البحر الأسود.

من جانبه، اكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رفضه "الاقتراحات البديلة" من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود، مؤكدا إعداد "اقتراحات" لاحياء الاتفاق.

وقال إردوغان بالمؤتمر الصحفي في سوتشي، إن "الاقتراحات البديلة التي وضعت على جدول الأعمال لا يمكن أن تشكل نموذجا مستداما وآمنا يستند الى التعاون بين الأطراف على غرار مبادرة البحر الاسود".

واوضح أن تركيا تعد "رزمة جديدة من الاقتراحات بالتشاور مع الامم المتحدة" بهدف احياء الاتفاق الحيوي بالنسبة الى الامدادات الغذائية العالمية.

وأضاف إردوغان، أن أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال، "على أوكرانيا أن تخفف نهجها حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا".

ونادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى إفريقيا بدلا من الدول الأوروبية.