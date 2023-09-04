وقالت الشركة في بيان إن الطرح الذي سيبدأ هذا الشهر سيتيح للمستثمرين العمانيين والدوليين "دخول الأسواق المالية العمانية وامتلاك حصة في الشبكة التي تشكل جزءا من بنيتنا التحتية عالمية المستوى".

وتابعت أن "الطرح سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التنمية والابتكار في قطاع الطاقة بالسلطنة".

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان، إذ تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطرح العام الأولي قد يجمع ما بين 700 مليون و800 مليون دولار، مما سيجعله الأكبر منذ أن جمعت الشركة العمانية للاتصالات 288 مليون ريال (748.09 مليون دولار) من خلال بيع حصة 30 بالمئة في 2005.

ولم تورد أوكيو لشبكات الغاز في بيانها أي تفاصيل بشأن حجم الاكتتاب.