وصعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين 1.3 بالمئة وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها أصدرت عقارا بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة إل.في.إم.إتش من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية الجمعة.