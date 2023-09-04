كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

وأنهى المؤشر توبكس التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02 بالمئة مسجلا 2368.29 نقطة بما شكل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاما.

وصعد المؤشر نيكي 0.7 بالمئة إلى 32939.18 نقطة وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعا للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو.

وارتفعت الأسهم الصينية بقوة وسط إجراءات جديدة للإصلاح بما شمل تيسير قواعد الإدراج وتوقعات بدعم إضافي للسياسات لقطاع العقارات المتعثر.

وقفز قطاع الحديد والصلب 4.11 بالمئة متفوقا على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو كما ارتفع قطاع الشحن 3.32 بالمئة.

كما جاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعا 2.78 بالمئة إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

وصعد سهم مازدا 4.14 بالمئة ونيسان 3.64 بالمئة وتويوتا 3.1 بالمئة.