وأردف بومبار في حديثه لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية" بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد".

وذكر بومبار إنه يتوقع انخفاض تضخم أسعار الأغذية إلى أقل من عشرة بالمئة بكثير ليقترب من خمسة بالمئة. وأظهرت بيانات أغسطس الصادرة الخميس الماضي، أن تضخم أسعار الأغذية ما يزال عند 11.1 بالمئة على الرغم من نزوله لخامس شهر من ذروة بلغها في وقت سابق هذا العام.

وحذر بومبار من أن ارتفاع الأسعار يجبر المستهلكين على تقليل السلع الأساسية بصورة كبيرة.

وتوقع أن يظل تضخم أسعار الأغذية في الأعوام المقبلة أكثر ارتفاعا من مستويات مسجلة في العقود المنصرمة بين صفر وواحد بالمئة بسبب المناخ وعوامل جيوسياسية.

وأضاف "أعتقد أن زمن تضخم أسعار الأغذية الصفري قد ولّى".