ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية.
كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع تم تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية.
كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع تم تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع تم تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.