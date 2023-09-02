وأعلن جو، الذي استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فوكسكون في 2019، الاثنين، أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تايوان في يناير كمرشح مستقل بعد تكهنات على مدى أشهر.

وفي بيان مقتضب، قالت فوكسكون إن جو استقال "لأسباب شخصية"، وأشارت إلى أنه "سلم قيادة المجموعة رسميا إلى مدير مهني لمدة أربع سنوات".

وقال جو، ردا على سؤال يوم الاثنين عن تضارب المصالح مع كونه مساهما رئيسيا في فوكسكون التي تملك استثمارات ضخمة في الصين، إنه على استعداد "للتضحية" بأصوله الشخصية في الصين في حالة وقوع هجوم صيني.

وقال "لم أخضع قط لسيطرة جمهورية الصين الشعبية... أنا لا أتبع تعليماتهم".

جو هو رابع شخص يعلن عزمه خوض الانتخابات، ولكن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل إعلانه الترشح وضعته خلف المرشح الأوفر حظا وليام لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيسة تايوان.

واتهم جو مرارا الحزب الديمقراطي التقدمي بالسعي لخوض حرب مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

وأبدت الحكومة ولاي استعدادهما في عدة مناسبات لإجراء محادثات مع الصين وهو ما قوبل بالرفض لأن بكين تعتبرهما انفصاليين.

ويسعى جو لتوحيد المعارضة ضد الحزب الديمقراطي التقدمي ولكن لم يجر التوصل لأي اتفاقات حتى الآن.

وقال لاي في مقابلة مع قناة فورموزا التلفزيونية السبت إنه لن يتراجع عن حملته الانتخابية بعد إعلان جو ترشحه للرئاسة.

وقال "على العكس من ذلك، سأستمر في الأمر على نحو أكثر قوة، لأنه بعد أن أعلن جو ترشحه لم يعد من الواضح كيف سيتغير المشهد قبل الانتخابات".