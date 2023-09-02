وذكر البيان أن صادرات البلاد من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.

وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في يوليو الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

وقال عبدالغني في تصريحاته يونيو الماضي إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.