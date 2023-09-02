من المقرر أن يبدأ الإنتاج في خط نويه كلاسيه للسيارات الكهربائية في 2025 بمصنع الشركة في دبرتسن بالمجر.

وقال تسيبسه في كلمة بمعرض آي.إيه.إيه للسيارات في ميونيخ "نخطط لأن نطرح بسرعة فائقة ستة طُرُز لتكون على الطريق في غضون 24 شهرا. والسيارات التي تتنوع بين سيارات الأنشطة الرياضية والسيدان ستقدم شيئا ما لكل نوع من العملاء. ما تشترك فيه جميع السيارات هو المحرك الكهربائي الخالص الذي يدفعها".