ففي عهد حكومة سابقة، صارت إيطاليا في 2019 أول دولة غربية كبرى تنضم إلى مبادرة البنية التحتية التي أطلقتها الصين رغم اعتراض الولايات المتحدة.

وقال أنتونيو تاياني، في منتدى البيت الأوروبي - أمبروسيتي الاقتصادي قبيل مغادرته لزيارة الصين إن المبادرة "لم تأت بالثمار التي كنا نتوقعها".

وأضاف "سيتعين علينا التقييم.. سيكون على البرلمان اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا من عدمه".

من المستبعد إلى حد كبير أن تجدد روما الاتفاق عندما يحل أجله في مارس 2024، وأمامها حتى ديسمبر لتنسحب رسميا من الاتفاق، وإلا سيتم تجديده لخمسة أعوام.

وقال تاياني إنه سيغادر البلاد مساء اليوم في زيارة إلى بكين في مهمة دبلوماسية تستمر ثلاثة أيام. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها تعتزم زيارة الصين في إحدى زيارتها الخارجية المقبلة.